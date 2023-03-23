Hyundai Accent'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

Hyundai, bugün Hindistan’da düzenlediği etkinlikte yeni Verna modelini tanıttı. Bu otomobilin Accent’in 6. Nesli olduğu ifade edildi. Hindistan’da da Elentra’nın altına, B segment Aura’nın üstüne konumlanıyor. Tasarım dili de Elentra ile benzerlik gösterdiği dikkat çekti.

Yeni Hyundai Accent / Verna özellikleri ise sınıfının üzerine çıktı. Aracın uzunluğu 4535mm olarak tanımlandı. Dingil mesafesi ise 2670 mm oldu. Birçok C segment binek otomobil ile kıyaslandığında bu aracın büyük kaldığı ve geniş bir iç hacim sunduğu ifade edildi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; yeni dış tasarım hatları, ön kaput altında şerit halindeki LED gündüz farları, arka bölümde yer alan ve bagaj kapağı boyunca düz bir çizgi halinde devam eden stoplar dikkat çekmektedir.

10.25 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Hemen yanında yine aynı boyutta bilgi eğlence sistemine erişebileceğiniz dokunmatik bir ekran mevcut olmaktadır.

Teknik özelliklerine baktığımızda ise içten yanmalı 1.5 litre turbo destekli benzinli bir motor kullanıldığını görülüyor. Bu motor, 156 HP güç, 253 Nm tork sağlıyor. Ayrıca 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzıman sunuluyor.

HYUNDAİ ACCENT FİYATI

Hindistan’da ön siparişe açılan otomobilin baz modelinin fiyatı 13 bin 200 dolar. Fakat teknoloji, güvenlik ve konfor paketleri seçilerek yapılan özelleştirmelerle birlikte 21 bin dolara kadar çıkıyor.