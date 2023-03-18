Hyundai i20’nin Mart ayı fiyatları açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Otomotiv sektöründe hareketlilik devam ediyor. Çip krizi, dolar kuru derken zamlar üst üste geldi.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, 2008 yılından bu yana otomotiv pazarında faaliyetlerini gösteren Hyundai i20, son zamanlarda sektörde yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle büyük ölçüde zamlandı.

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ÖZELLİKLERİ

Hyundai i20; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 MPI motor, 100 PS güç ve 134 Nm tork üretebiliyor ve hem manuel hem de otomatik şanzıman opsiyonlarına sahip. Bunun dışında şehir içi 8,5 litre ve şehir dışı 6,7 litre yakıt tüketimi bulunuyor. İkinci motor seçeneği ise 1.0 T-GDI. 100 PS güç ve 172 Nm tork üretebilen motor, DCT şanzımanla geliyor. Aynı zamanda fabrika verilerine göre şehir içi 8,2 litre ve şehir dışı 6,3 litre yakıt tüketiyor.