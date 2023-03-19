19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye’de en çok satılan SUV modeller belli oldu

2023 yılının Ocak ve Şubat ayında en çok satılan SUV modellerinin listesi belli oldu. Zirvede 5 otomobil yer aldı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:23
Takip Et

Türkiye’de en çok satılan SUV modeller açıklandı

Türkiye’de en çok satılan SUV modeller belli oldu
+
Aa
-

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı satış rakamlarına göre 2023 YILINDA en çok satılan ilk 5 SUV modeli şu şekilde sıralandı:

1- Fiat Egea Cross
2- Dacia Duster
3- Volkswagen T-Roc
4- Peugeot 3008
5- Hyundai Bayon

FİAT EGEA CROSS

“Ezber bozan sedan” sloganı ile satışa sunulan Fiat Egea Sedan’ın crossover versiyonu olarak piyasaya sürülen Cross listemize 5736 satış adediyle birinci sıradan giriş yaptı.

DACİA DUSTER

Renault’un sevilen yan markası Dacia, Duster modeli ile listenin 2. sırasına giriş yapıyor. 5083 satış adediyle 2. sırayı aldı.

VOLKSWAGEN T-ROC

C sınıfı SUV modeli T-Roc ile listeye 3. sıradan giriş yaptı. 2023’ün ilk iki ayında 3120 adet sattı.

PEUGEOT 3008

Fransız temsilci Peugeot en çok satan SUV’lar listesine 3008 sayesinde 4. sıradan giriş yapıyor. Toplamda 2570 adet sattı.

HYUNDAİ BAYON

Hyundai uygun fiyatlı Bayon modeliyle listede 5. sıraya girdi. Ocak ve şubat ayında toplamda 2403 adet yeni Bayon yollara çıktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
4
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
5
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
6
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
7
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Dani Alves açlık grevine başladı. Brezilyalı yıldızın skandalları artıyor
﻿Dani Alves açlık grevine başladı. Brezilyalı yıldızın skandalları artıyor
﻿Dani Alves açlık grevine başladı. Brezilyalı yıldızın skandalları artıyor
﻿Tekvando'da dört milli sporcumuzdan derece geldi
﻿Tekvando'da dört milli sporcumuzdan derece geldi
﻿Tekvando'da dört milli sporcumuzdan derece geldi
﻿Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt
﻿Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt
﻿Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt
﻿İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
﻿İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
﻿İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.