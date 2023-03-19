Türkiye’de en çok satılan SUV modeller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı satış rakamlarına göre 2023 YILINDA en çok satılan ilk 5 SUV modeli şu şekilde sıralandı:

1- Fiat Egea Cross

2- Dacia Duster

3- Volkswagen T-Roc

4- Peugeot 3008

5- Hyundai Bayon

FİAT EGEA CROSS

“Ezber bozan sedan” sloganı ile satışa sunulan Fiat Egea Sedan’ın crossover versiyonu olarak piyasaya sürülen Cross listemize 5736 satış adediyle birinci sıradan giriş yaptı.

DACİA DUSTER

Renault’un sevilen yan markası Dacia, Duster modeli ile listenin 2. sırasına giriş yapıyor. 5083 satış adediyle 2. sırayı aldı.

VOLKSWAGEN T-ROC

C sınıfı SUV modeli T-Roc ile listeye 3. sıradan giriş yaptı. 2023’ün ilk iki ayında 3120 adet sattı.

PEUGEOT 3008

Fransız temsilci Peugeot en çok satan SUV’lar listesine 3008 sayesinde 4. sıradan giriş yapıyor. Toplamda 2570 adet sattı.

HYUNDAİ BAYON

Hyundai uygun fiyatlı Bayon modeliyle listede 5. sıraya girdi. Ocak ve şubat ayında toplamda 2403 adet yeni Bayon yollara çıktı.