İBB Ağaç A.Ş. çalışanları Saraçhane'de eyleme devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları, verilen sözlerin tutulmadığını ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kaldığını iddia ederek Saraçhane’de eylem yaptı.

KAYNAK: DHA
İBB Ağaç A.Ş. çalışanları Saraçhane'de eyleme devam ediyor

DHA'nın haberine göre; çalışanlar, istedikleri şartlar sağlanana kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

Eylem 2’inci Günde de Sürüyor

Ağaç A.Ş. çalışanları, dün başlattıkları eyleme bugün de devam etti. Saraçhane Parkı’nda toplanan çalışanlar, ellerinde “Asgari ücret asgari yaşam demektir”, “Sözleşmeli işçiye kadro verilsin” gibi dövizler taşıdı. Çalışanlar, İBB yönetiminden kendilerine verilen sözlerin tutulmasını ve maaşlarının artırılmasını talep etti.

“Aynı Kurumda Aynı İşi Yaptığımız Memurun Aldığı Ücretin Yarısını Bile Alamıyoruz”

Eyleme destek veren İBB Çalışanları Derneği Başkanı Nazlı Bülay Doğan, basın açıklaması yaptı. Doğan, “Biz İBB işçileriyiz, daha doğrusu İBB’nin iştirak şirketlerinin işçileriyiz. Bizleri düşük ücretlerle, fazla iş yüküyle çalıştırılıyoruz. Aynı kurumda aynı işi yaptığımız memurun aldığı ücretin yarısını bile alamıyoruz. Nerdeyse sefalete mahkum edilmiş durumdayız” dedi.

Doğan, enflasyon karşısında asgari ücretle veya asgari ücretin bir gıdım üstü ücrete mahkum edildiklerini söyledi. Doğan, “Ekrem başkanım, 4 kişilik bir ailenin giderini 38 bin lira olarak açıkladı. İstanbul’da belediye işçileri olarak hiçbirimiz geçinemiyoruz” diye konuştu.

Eylemin Süresi Belirsiz

Ağaç A.Ş. çalışanları, eylemlerinin süresini belirlemediklerini ve istedikleri şartlar sağlanana kadar devam edeceklerini ifade etti. Çalışanlar, İBB yönetiminden bir an önce kendileriyle görüşülmesini ve sorunlarının çözülmesini istedi.

Eylem sırasında polis ekipleri de parkta güvenlik önlemi aldı. Eylem olaysız bir şekilde devam etti.

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