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  • İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar

İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar

Galatasaray'ın Ankaragücü ile karşılaştığı mücadeleyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünden takip etti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 23:00
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar

İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında yerini aldı. İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen İmamoğlu, futbolseverlerin tezahüratlarına da eşlik etti.

İmamoğlu'na "aday ol" diye seslenen vatandaşların olduğu görüntülerde, İmamoğlu'na "İmamoğlu Başkan, Türkiye şampiyon" tezahüratları yapıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

 

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Ülkücü hareket
4.01.2023 23:14
He tamam oldu da bitti maşallah  
 
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