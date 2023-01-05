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İmamoğlu'ndan yeni metro hattı müjdesi. Yarın açılıyor. Herkesi davet etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın açılacak olan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışına bütün halkı davet etti...

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:30
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İstanbul'da yeni metro hattı yarın açılıyor. İmamoğlu herkesi davet etti

İmamoğlu'ndan yeni metro hattı müjdesi. Yarın açılıyor. Herkesi davet etti
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İBB'nin başlattığı "150 Günde 150 Proje" kampanyası, yarın açılışı yapılacak olan Bostancı – Dudullu Metro hattının açılışıyla sona erecek. 

Anadolu yakasında 4 ilçeyi birbirine bağlayan, 14,3 km uzunluğunda, 13 istasyondan oluşan metro hattının açılış törenine CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da katılacak.

Bostancı’dan Dudullu Parsellere ulaşımı 21 dakikaya indirecek olan metro açılışı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından bir video paylaşımı yaptı. Törene tüm İstanbulluların davetli olduğunu belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

TÜM İSTANBULLULAR DAVETLİ

"İstanbulluların evinden saygıyla selamlıyorum. Bir davetim var ve bu davetim de bütün İstanbullu hemşerilerime. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışan arkadaşlarımı da davet ediyorum. Çünkü; yarın saat 11.00’de de önemli bir yatırımı bitiriyoruz ve 150 Günde 150 Proje kampanyamızın da şimdilik finalini yapıyoruz.

12 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Dudullu - Bostancı hattının açılışını yapıyoruz. Bostancı'da yapıyoruz. Dudullu - Bostancı hattımız Anadolu Yakası'nda çok önemli bir hat alacak. 14,5 kilometre uzunluğunda 13 istasyonu olan Dudullu'yu Bostancı'ya bağlayan ve Dudullu'dan Bostancı'ya yaklaşık 21 dakikanın biraz üzerinde bir zaman diliminde ulaşabileceğiniz, saatte 45 bin kişi tek yön taşıma kapasitesine sahip bir mega proje aslında. Çünkü bu yatırım, 600 milyon euroyu buldu araçlarıyla birlikte. Bugün baktığınızda tek başına bu yatırımla 12 milyar liranın üzerinde bugünkü güncel maliyetiyle bir yatırımı İstanbullularla buluşturmuş oluyoruz.

Aslında son 5 gün içinde, 6 gün içerisinde yaptığımız açılışlarla, yani Yıldız'ı Mecidiyeköy'e bağladık ve aynı zamanda biz Baltalimanı Arıtma'yı açtık. Hepsini üst üste koyduğumuzda yaklaşık 16 milyarlık bir yatırım İstanbullularla son üç önemli açılışta buluşturmuş ve 150 günde 150 projeyi tamamlamış olacağız. Bu hattımız çok önemli. Deniz ile buluşturacak Dudullu’yu ve bu aynı zamanda Ümraniye için önemli bir bağlantı, aynı zamanda Ataşehir için de çok önemli istasyonlarıyla önemli bir bağlantı. Ve tabii ki Maltepe ve Kadıköy'ün sınırlarında olan duraklarıyla da çok çok önemli bir metromuz olacak. İstanbullumuza hayırlı olsun sizleri yarın saat on bir de Bostancı'da, Dudullu Bostancı hattımızın açılışında yanımızda görmek istiyoruz. Hepinize sağlıklı günler."

BOSTANCI - DUDULLU METRO 

Dudullu-Bostancı metro güzergahı şöyle:
Bostancı
Emin Ali Paşa
Ayşekadın
Kozyatağı
Küçükbakkalköy
İçerenköy
Kayışdağı
Mevlâna
İmes
Modoko-Keyap
Dudullu
Huzur
Parseller

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Ataman K.
5.01.2023 17:57
İmamoğlu mağduriyeti geniş kapsamlı geliştirilebilir, protestolara dönüştürülebilir, toplum canlı tutulabilirdi. Muhalefet bu kozu iyi kullanmalı. Sızıntı kripto akıl vericiler narkozluyor. DİKKAT.  
 
Poyraz
5.01.2023 17:38
Onlar dava açar İmamoğlu hizmet yapar fark burada  
 
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