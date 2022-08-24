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İmamoğlu: Erdoğan'a teşekkür etmeyi çok isterim, bana bunu yaşatmadılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, katıldığı açılış töreninde, "Bu ülkenin seçtiği Cumhurbaşkanına yürekten teşekkür etmeyi çok isterim. Bana bunu yaşatmadılar, yaşatmıyorlar.” dedi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:04
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Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmeyi çok isterim

İmamoğlu: Erdoğan'a teşekkür etmeyi çok isterim, bana bunu yaşatmadılar
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 150 günde 150 proje kapsamında Silivri Boğluca Yaşam Vadisi projesinin açılış konuşmasında konuştu.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETMEK İSTERDİM”

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine itiraz eden İmamoğlu, “Ben ilçe belediye başkanlığı yaptım. Benim yaşadığım sıkıntıları, ben ilçe belediye başkanlarına çektirmem. Bu anlayış ülkemize yayılmalı. Ben istemez miyim Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeyi. Bu ülkenin seçtiği Cumhurbaşkanına yürekten teşekkür etmeyi çok isterim. Bana bunu yaşatmadılar, yaşatmıyorlar. Benim teşekkürüm de güzeldir ha onu söyleyeyim. Vallahi Volkan Bey'den (Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz) daha güzel teşekkür ederim; ama yaşatmıyorlar, yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ SİLİVRİ BELEDİYE'NE TEŞEKKÜR: "CUMHUR İTTİFAKI'NDA TEK KREŞ TAHSİSİ YAPAN BELEDİYE"

AKP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’la yaptıkları iş birliğine dikkat çeken İmamoğlu, “İş birliği yaptığımız belediye başkanımızın altını çizeyim. Cumhur İttifakı içerisinde bize tek kreş tahsisi yapan belediye oldu. Tahsis etti biz de yaptık. Keşke her belediye bunu yapsa. Bu iş birliğinden biz kaçmıyoruz. Bu güzel bir şey. Şimdi burada iş birliği bize ne kazandırdı? Volkan Yılmaz'la Büyükşehir Belediyemizle Silivri'nin iş birliği ne kazandırdı? 245 bin metrekare yeşil alan kazandırdı. Bu iş birliği olmasa ne olurdu? Tökezlerdi, eksik kalırdı, yapılamazdı, gecikirdi. Bu olmadı, başardık! Teşekkür ediyorum Volkan Bey'e de Silivri Belediyesi'ne de." dedi.

yenicaggazetesi.com.tr

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Yozgat
24.08.2022 16:19
İmamoğlu’nu anlamak mümkün değil!bazı konularda çok takıntılı.o kesim iflah olmaz.sen seni seçenlerin kıymetini bil İmamoğlu  
 
Vatansever
24.08.2022 16:13
Ha nöbetci aday muharrem ha bu şovmen arkadaş.. Fark yok. Bi de bencil bi kemal var arada... 12 senenin başarısızlık abidesi. Yazık bu millete yahu. Herkes Mansur derken...  
 
Vatansever
24.08.2022 16:10
Omurgalı dürüst tarafsız tek isim mansur yavaş'tır. Bencil bi chp liderinin ayak oyunlarına heba edilirse millet gider zafer turizme biner haberiniz olsun 6'lı... Siz de gümlersiniz  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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