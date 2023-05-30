Referandumda hayır oyu verenler için 'Karısı ve kızı helaldir' diyen eski İBB çalışanına tepki gösteren Cihan Güner yargılanıyor

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer Akbayrak, Facebook sayfasından “17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları Ganimet olarak 'evet'çilere helaldir” mesajı paylaştı. Referandumu bir çeşit "savaş" olarak gören Akbayrak, "Evet" çıkması durumunda "Hayır" oyu veren vatandaşların eşlerinin ve kız evlatlarının, "Evet" oyu verenlere "helal" olacağını açıkça dile getirdi.

AKP döneminde İBB konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Akbayrak, soruşturma başlatılarak görevinden alındı. Ancak bu görevden alma kısa sürdü. Akbayrak AKP döneminde tekrar İBB'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nde göz önünde olmayan bir işe başlatıldı.

Gazeteci ve www.krttv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner, yaşanan skandalların peşini bırakmadı. Akbayrak'ın sessiz sedasız göreve tekrar geri alınmasına tepki gösterdi. Mevcut İBB yönetimi ise Akbayrak'ı görevinden ihraç etti.

Akbayrak ise Güner hakkında Twitter'daki tepkisi nedeniyle iftira ve hakaretten şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısı Enes Koca söz konusu şikayet hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak Akbayrak karara itiraz etti, soruşturma savcısı değişti. Yeni savcı Sema Ermiş, Güner hakkında TCK 125/1-4 ve 53/1. maddeleri gereğince ceza talep etti. Mahkeme sonucu Güner, 105 gün adli para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Akbayrak karara yeniden itiraz etti. İtiraz nedeniyle Güner 1 Haziran Perşembe günü saat 10:00'da tekrar 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Güner'e verilen hapis cezası kamuoyunda büyük tepki çekmiş sosyal medyada Güner'e çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve yurttaş destek vermişti.

NE OLMUŞTU?

14 Şubat 2018'de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.