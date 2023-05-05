İBB duyurdu: Başakşehir’deki askeri alan imara açıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Bakanlık tarafından imara açılan Başakşehir’deki askeri alan hakkında bilgiler paylaştı. Gökce, "Bu alanların lüks konut veya özel şahısların yatırım amaçlı konut elde etmesi için kullanılması kabul edilemez" dedi.

İBB duyurdu: Başakşehir’deki askeri alan imara açıldı

Şehir plancısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Bakanlık tarafından imara açılan Başakşehir’deki askeri alan hakkında açıklamalarda bulundu.

Gökce, "Bakanlık tarafından imara açılan Başakşehir’deki askeri alan hakkında bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. İmara açılan arazi 12,4 milyon m2 büyüklüktedir. İstanbul’un bu bölgesinde son kalan yeşil alandır. Ekolojik ve bitkisel açıdan önemli bir alandır" dedi.

Gökce açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu alan aynı zamanda; Ekolojik ve doğal bir zenginliktir. İçinde bir gölet bulunmaktadır. Bakanlığa göre bu alanda 143 bin insan yaşayacak. Yaptığımız hesaplamalar ve imar durumuna göre nüfus kapasitesi 350 bine çıkabilir.

Bölge yapılaşmaya açılırken buraya yerleşecek nüfusun İstanbul’daki nüfus yoğunluğuna, ekolojik kaynaklara, doğal varlığımıza etkisi hesaplanmamıştır. Yine böyle bir yapı yoğunluğunun bölgeye taşınması halinde gereken okul, kreş, hastane gibi sosyal donatılar da düşünülmemiştir.

İstanbul’un deprem direncini arttırmak, riskli yapıları en risklisinden başlayarak yerine dönüştürmek için rezerv alanlar kullanılabilir ancak bu alanların lüks konut veya özel şahısların yatırım amaçlı konut elde etmesi için kullanılması kabul edilemez.

Bakanlığın daha önceki uygulamalarından İstanbul ve bir çok şehrimizde askeri alanların belirtilen amaçlardan uzak, üçüncü şahıslara veya belli kişilere rant aktarımı için kullanıldığını biliyoruz. Bu zamana kadar yapılan projeler bunu gösteriyor.

Bu sebeple bir kez daha uyarmak istiyoruz. İstanbul açısından hayati önemdeki bu alan planlama ilkeleri, bilimsel doğrular ve İstanbul’un ihtiyaçları dışında asla kullanılmamalı, 16 milyon İstanbulluya ait bu araziler rant aktarımı aracı olmamalıdır.

Binlerce vatandaşımız riskli konutlarda tabutunda yaşarken, İstanbul’un yeşil alanlarına dolar yeşili bakarak ekolojik ve milli kaynaklarımızı tüketmek çocuklarımıza ve gençlerimize tarih boyunca anlatılamayacak bir kötülüktür."

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