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İBB ramazan ayı boyunca 400 bine yakın haneye destek verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı boyunca 400 bine yakın haneye destek vereceğini duyurdu. Buna göre, İstanbul’daki 160 bin haneye nakit destek, 150 bin aileye gıda kolisi desteği, şehit-gazi yakınlarına ve engelli üyesi bulunan 53 bin aileye toplamda 12,5 milyon TL market kartı dağıtımı yapılacak.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:13
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İBB ramazan ayı boyunca 400 bine yakın haneye destek verecek

İBB ramazan ayı boyunca 400 bine yakın haneye destek verecek
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ANKA'da yer alan habere göre İBB, yıl boyunca devam eden sosyal yardımlarını ramazan ayında sürdüreceğini açıkladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yaşayan ihtiyaç durumu tespit edilen desteğe muhtaç ailelerle, afet bölgelerinden İstanbul’a gelen ihtiyaç durumu tespit edilen hanelere toplam 150 bin gıda kolisi desteği sağlanmaya başlandı. İçinde un, yağ, pirinç, bulgur, nohut, mercimek, makarna, salça, çay, şeker ve zeytin ve tuzdan oluşan 381 lira değerindeki temel gıda kolilerin dağıtımı hızla sürüyor.

Yine İstanbul’daki ihtiyaç sahipleri ile afet bölgelerinden İstanbul’a gelen 160 bin kişiye 500’er TL nakit destek sağlanıyor. 

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç durumu tespit edilen şehit-gazi yakını, engelli, tek ebeveynli 53 bin farklı haneye de toplamda 12 milyon 550 TL değerinde market kartı desteği verilecek.

Ramazan ayı boyunca İstanbul’un meydanlarından 17 bin kişilik iftar yemeği ile 7 bin 600 kişilik sahurluk dağıtan İBB; Büyük İstanbul Otogarı’ndaki Geçici Barınma Merkezi’nde evsiz bireylere de günlük iftar ve sahur yemeği ikram ediyor. 

ASKIDA FATURA BU KEZ DEPREMZEDELER İÇİN

İBB, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarabilmek için afetzedeler ile hayırseverler arasında da köprü kuruyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen kolisi ulaştırılacak kampanya, hayırseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Dayanışmaya ortak olan hayırseverlerin aldığı Gıda Destek Paketi 2 bin 331’e, toplam ödenen miktar 1 milyon 291 bin 886 liraya ulaştı. Hijyen Destek Paketi alarak destek verenlerin sayısı da bin 257’e, toplam miktar 606 bin 703 lira oldu.

Depremzedelere destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar, https://askidafatura.ibb.gov.tr/ linki üzerinden veya 153’ü arayarak ulaştırmak istediği paketi ve marketini seçiyor. Seçmiş olduğu paketin içeriğini inceleyebiliyor ve dilediği tutar kadar afetzede vatandaşlara katkıda bulunabiliyor.

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