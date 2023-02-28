İBB Şehir Tiyatrosu'ndan depremzede çocuklara destek

ANKA'da yer alan habere göre, İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi öğrencileri, depremden etkilenen çocuklar için “Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe” başlığıyla bir oyuncak ve kitap kampanyası düzenliyor. 5 Mart Pazar günü çocuk oyunlarıyla perdelerini açacak olan İBB Şehir Tiyatroları, hediye oyuncak ve kitap kampanyasını da çocuk oyunlarıyla birlikte başlatacak. Kampanyanın ayrıntıları şöyle:

MEKTUP KARDEŞLİĞİ: Kampanyası kapsamında İstanbul’da yaşayan çocuklar, hediye paketlerine hem hediye kitap ya da oyuncağı hem de depremzede kardeşlerini teselli edecek duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektubu koyabilecek. Mektuplarında umudu, dayanışmayı, empatiyi, kardeşliği ve üzüntülerini satırlarına döken çocuklar, gerek okudukları bir kitabı ya da yenisini alarak gerekse kendileri için çok önemli bir oyuncağı hediye ederek ya da yenisini alarak bu kampanyaya katıldı.

ÇOCUK OYUNLARI 5 MART’TA BAŞLIYOR: Deprem bölgesi kadar başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerdeki çocuklar da olumsuz etkilendi. Bu anlamda sanatın iyileştirici gücünü etkin kılmak adına, İBB Şehir Tiyatroları, çocuk oyunlarıyla perdelerini açıyor. Bu kampanyayla da özellikle çocuk oyunların öncesinde fuayeler çocukların dayanışmasına sahne olacak.

DEPREM BÖLGESİNE OYUNLAR GİDİYOR: İBB Şehir Tiyatroları, pedagog ve psikologlarla yaptığı toplantılar ışığında, o bölgeye gidecek sanatçılarıyla özel çalışmalar yaparak hazırlıklarında sona geldi. Uzun vadede bir yıla yayılan etkinliklerle, sanatın iyileştirici gücünü deprem bölgesinde oyunlarıyla etkin kılmak için kapsamlı bir planlama yapılıyor. Teknik ve sanatçılardan oluşan bir ekip, deprem bölgesinde incelemelerini tamamladı. En kısa sürede başlayacak etkinlikler, öncelikle çocuklar ve anneler için başlatılacak. Sonrasında yetişkinler için de etkinlik ve oyunlar, programa alınacak.

HEDİYELER SAHNELERE TESLİM EDİLECEK: Çocuk Eğitim Birimi öğrencilerinin öncülük ettiği “Çocuklar El Ele, Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe” kampanyası çerçevesinde 5 Mart’ta bütün sahnelerde, çocuk oyunları öncesinde başlatılacak kampanyaya hediyeler hafta içi de teslim edilebilecek. Çocukların deprem bölgesindeki çocuklara yazacağı dayanışma ve kardeşlik mektupları, kitap ve oyuncak hediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal Lojistik Merkezi ve Yenikapı Kadir Topbaş Kültür Merkezi’ndeki toplama alanlarına ulaştırılarak, deprem bölgesindeki çocuklara teslim edilecek.

“AKRANLARINDAN DESTEK GÖRMEK HER ÇOCUĞA İYİ GELİR”

Uzman Klinik Psikolog Mahide Bingöl, zor zamanlarda çocukların dayanışmasının anlamını ve hediye seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıklıyor:

“ÇOCUKLARIN KENDİ ARALARINDA HEDİYELEŞMESİ TRAVMALARINI İYİLEŞTİRMEK ADINA OLDUKÇA ÖNEMLİ: Deprem sonrası çocukların kendi aralarında hediyeleşmesi, dayanışma sağlaması önemli ve oldukça faydalıdır. Çocuklar bu süreçleri desteklendikçe, sevgiyle daha kolay atlatır. Zor zamanlar paylaştıkça, destek buldukça hafifler. Bu destek bir de akranlardan geliyorsa, duygular daha anlaşılır hale geliyor. Akranlarından destek görüyor olmak, hatırlanıyor ve önemseniyor olmak her çocuğa iyi gelir. Çocuğa güven ve sıcaklık verir. Paylaşmanın özellikle akranların arasında olması, tanımadan görmeden seviliyor olmak travmalarını iyileştirmek adına oldukça faydalıdır.

İLK TERCİH PELUŞ OYUNCAKLAR: Depremzede çocukların öncelikle sarılma duygusuna ihtiyaçları olacağı için ilk tercihimiz pelüş oyuncaklar olabilir. Bu ihtiyacın desteklenmesi adına etkili olur. Çocuklar için oyuncak seçiminde, iş makinesi, ambulans gibi oyuncaklardan kaçının demek doğru olmaz. Travma terapilerinde kimi zaman bu oyuncaklar faydalı olur. Çünkü bu tür şeylerden kaçmak pek mümkün değildir. Hayatın her anında karşılaşılabilir. Bu yüzden kaçmak yerine kaygıları azaltmak için destekleyici oyunlar oynanır. Oyun, travmaları iyileştirir. Oyuncakları belli bir kategoriye sokmak yerine, çocuklar üzerinde iyileştirici yanlarına ağırlık vererek desteklemek önemlidir. Kitap seçiminde ise yaşına uygun kitaplar tercih etmek gerekir. Kitap içeriğinde ise sevgi, yardımlaşma, arkadaşlık konuları tercih edilebilir.”