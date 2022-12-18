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İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında

Millî birlik ve beraberliğimizin mihenk taşı olan canlarıyla ve kanlarıyla bedel ödemiş şehit aileleri ve gazilerimiz Tekfur Sarayı'nda konuk edildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 11:36
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İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında

İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
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İBB Strateji Geliştirme Dairesi Hizmet İyileştirme Müdürlüğü olarak her yıl farklı bir tema ile farkındalığı artırmak adına empati etkinliği düzenleniyor. Bu yılki etkinliğin ana temasını ise şehit aileleri ve gaziler oluşturdu.

Tekfur Sarayı'nda şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirilen etkinlik Strateji Geliştirme Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak tarafından açılış konuşmaları ile başladı. Ardından konuşan Hizmet İyileştirme Müdürü Emine Alkanalka, "Empati Etkinliği ile bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan yöneticilerimizin, şehit yakını ve gazilerimiz gibi düşünerek, onlar gibi hissederek kendi ilgi alanlarınızda ne gibi farkındalık yaratacağınızı, nasıl katkılar sağlayacağınızı anlamanızı istedik" dedi. Alkanalka, şunları söyledi: "GATA'da ayağını kaybeden bir komandomuzu ziyaretine gittiğimde saygısından hasta yatağından ayağa kalkmaya çalışan gazimizin önünde bizler ayakta duramadık. Mayınlı bir bölgeye yapılan harekâtta ayağını kaybeden silah arkadaşlarından görev dönüşü bir yere ziyarete gidildiğinde; 'Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz" demenin anlamını bizler hissederek söylemeyi öğrendik. O yüzden bir kez daha diyorum ki; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Başkanı Önder Çelik ise "Başta İstanbul Büyükşehir Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve verdiğiniz her türlü destekten dolayı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Yakını ve Gazilerle İlişkiler Müdürü Onur Beye ve ekibine ve böyle bir etkinlik düzenledikleri için Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Hizmet İyileştirme Müdürü Emine Hanıma teşekkür ediyorum."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Pendik Şube Başkanı Nihat Aslantaş kendilerine her türlü desteğin İBB tarafından sağlandığını ifade ederek İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Bu gibi etkinliklerin verilen önem açısından kendilerini çok mutlu ettiklerini ifade etti.

Dr. Kerim Altuğ tarafından da Bizans eseri olan Tekfur Sarayının tanıtımı yapıldı. Tekfur Sarayı, katılan gazi ve şehit yakınlarının büyük ilgisini ve beğenisini çekti. Daha sonrasında Edirnekapı Şehitliğinde aziz şehitlerimize dualar edildi. Katılanlar tarafından duygusal anların yaşandığı etkinlik şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakılarak sona erdi.

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