İbb verilerine göre, İstanbul’da taksi başına 837 yolcu düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre, kentte taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris’te 366, New York’ta 309, Singapur’da 207 kişi. İstanbul’daki şikâyetlerin yüzde 59,53’ü de yol ve yolcu seçilmesinden oluşuyor.

KAYNAK: ANKA
İbb verilerine göre, İstanbul’da taksi başına 837 yolcu düşüyor

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da taksi sorununa ilişkin bugün bir veri yayınladı. İstanbul’da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtildi. Taksi başına 837 kişi düşerken Paris’te bu sayının 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olduğu aktarıldı.

İBB’nin 2023 yılına ilişkin Çözüm Merkezi verilerine göre; taksi taşımacılığına şikâyetlerin yüzde 59,53’ünü yol ve yolcu seçme kaynaklı. Şikayetlerin geri kalanı ise sırasıyla, yüzde 10,50 ile trafik kuralı ihlali, yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61’i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86’sı yolcuyu uzak yoldan götürmek maddelerinden oluşuyor.

TAKSİCİLER YOLCU SEÇİYOR

Taksi taşımacılığına şikâyetlerin yüzde 59,53’ünü yol ve yolcu seçme kaynaklı olması dikkatleri çekti. Taksiciler müşterileri taksiye almadan önce yolcunun turist olup olmadığını gözlemleyip ona göre tarife uyguluyor. Müşteri turist ise yolu dolandırıp fazla ücret talep ediyor. Veya müşterinin dış görünüşüne göre müşteri seçiyor.

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