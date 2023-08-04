İBB'de 42 yıl sonra bir ilk. Binlerce işçiyi ilgilendiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında, 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandı. İBB iştirakleri Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ’de görev yapan 6 bin 100 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DİSK Genel Başkanı, Arzu Çerkezoğlu imzaladı. İmamoğlu, sözleşmedeki standartlarının gelecekte diğer iştiraklerdeki çalışanlara da uygulanacağını söyledi.

"MESAİ 45 SAATTEN 40 SAATE İNECEK"

Eyüpsultan’daki İSKİ Genel Müdürlük binasında düzenlenen törende Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ'de görev yapan 6 bin 100 çalışanı doğrudan etkileyen sözleşmeyle ilgili konuşan İmamoğlu, "Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmanın yanında, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair de bazı kazanımları eklediğimizi ifade etmek isterim. Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut" dedi.

"TÜM ÇALIŞANLARA UYGULANACAK"

Bu standardı diğer İBB iştiraklerinde çalışanlara da uygulanacağını söyleyen İmamoğlu, Geçiş tarihini 1 Mart 2024 olarak belirlediklerini ifade etti. İmamoğlu, "İstanbul başta olmak üzere, tüm ülkede, benzer koşullarda çalışan tüm kadrolu veya şirket belediye çalışanlarının da bu standartlara sahip olması gereklidir. Hizmet-İş Sendikamızla da görüşmeleri süren İSPER, İSTAÇ, İSYÖN ve Ağaç AŞ toplu iş sözleşmeleriyle ilgili de karşılıklı olumlu tutumumuz ile sona geldiğimizi arkadaşlarımızdan takip ediyorum. Çalışanların maddi ve sosyal koşullarının artmasının önemli" diye ekledi.

"EN ÇOK ZARARI EMEKÇİ DOSTLARIMIZ YAŞIYOR"

Yüksek enflasyon döneminde emekçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "Türkiye, iktidarın yanlış politikalarının sonucunda zor bir ekonomik süreçten geçiyor. Her yüksek enflasyon döneminde, ekonomik olarak en çok zararı ne yazık ki dar gelirli vatandaşlarımız ve emekçi dostlarımız yaşamıştır. Bu dönem yaşadığımız enflasyonla ilgili süreç, gerçekten ülke tarihinde çok az rastlanır derecede vahşi ve büyük sıkıntılar yaşatan bir süreci önümüze koymuştur" diye konuştu.

"PARAMIZ O DENLİ DEĞER KAYBETTİ Kİ..."

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Paramız o denli değer kaybetti ki artık cebimizdeki paranın, o hepimizin emeğiyle kazandığı paramızın bu denli değersiz hale düşmesi hepimizin canını yakıyor. Emek veriyoruz, para kazanıyoruz, cebimize koyuyoruz ama bir işe yaramadığını görüyoruz. Oysa Türkiye Cumhuriyeti olarak, bizler, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, dünyada bilimde, sanatta, kültürde, üretimde, tarımda, her alanda dünyanın en üstün başarılarına imza atmış bir ülke olmayı arzu ederdik" dedi.

"İKTİDARIN KÖTÜ EKONOMİ YÖNETİMİ BİZİ BUGÜNLERE GETİRDİ"

AKP hükümetinin ekonomi politikaları nedeniyle işçilerin fakirleştiğinin altını çizen İmamoğlu, "Yaşanan sıkıntılar iktidarın beceriksiz yönetiminden kaynaklanıyor. Ülkemizde son yıllarda ortaya konulan kötü ekonomi yönetimi, bizi bugünlere getirmiştir" diye konuştu.

ÇALIŞANLAR HALAYLA KUTLADI

Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Çerkezoğlu arasında, çalışanların coşkulu tezahüratları altında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çalışanlar, toplu iş sözleşmesini halay çekerek kutladı.