İBB'nin 100.yıl programı belli oldu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100.yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı belli oldu.

İBB'nin 100.yıl programı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı iki gün sürecek ücretsiz etkinliklerle kutlayacak. İki gün için de kapı açılış saati 12.30 olacak. 100. yılın coşkusunu 7’den 70’e herkesin doyasıya yaşayacağı etkinliklerin birinci günü 28 Ekim Cumartesi; Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul sahne alacak. 29 Ekim Pazar günü ise Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show İstanbullularla birlikte olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı Yüzyılın Kutlaması etkinliklerine dileyen tüm İstanbullular katılabilecek.

İBB MECLİSİ’NDE ÖZEL OTURUM DÜZENLENECEK

TBMM’nin ardından Türkiye’nin en büyük ikinci meclisi olan İBB Meclisi de Cumhuriyet’in 100. yaşında özel bir oturum ile kutlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daveti ile meclis üyeleri bir araya gelecek. İBB Meclis Salonu’nda Cumhuriyetin 100. Yıl Birleşimi Meclis Özel Oturumu düzenlenecek.

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MÜZE GAZHANE’DE HER YAŞA UYGUN ETKİNLİKLER

Farklı birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Müze Gazhane, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda her yaş grubuna özel, tüm güne yayılan bir dizi etkinliği İstanbullularla buluşturacak. İBB Kültür AŞ tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında atölyeler, konserler, gösteriler ve çok daha fazlası Müze Gazhane’de olacak. Tamamı ücretsiz olan etkinliklerde yanında yıldız bulunanlar için Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden kayıt yapılabilecek.

MÜZE GAZHANE PROGRAMI:

29 Ekim Pazar 12:00 – 17:00 Atölye Çocuklar için Yüz Boyama Meydan

29 Ekim Pazar 12:00 – 17:00 Atölye Çocuklar için Sosis Balon Meydan

29 Ekim Pazar 12:00 – 17:00 Gösteri Canlı Heykeller Meydan

29 Ekim Pazar 12:00 Atölye Çocuklar için Müzikli Masal Atölyesi (4-8 Yaş) *T Atölye

29 Ekim Pazar 13:00 Konser 29 Ekim Bandosu Meydan

29 Ekim Pazar 13:00 Atölye Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) Meydan

29 Ekim Pazar 13:30 Gösteri Sihirbazlık Gösterisi Meydan

29 Ekim Pazar 13:30 Atölye Çocuklar için Felsefe ve Yaratıcı Drama Atölyesi (5-9 Yaş) * T Atölye

29 Ekim Pazar 14:00 Gösteri 29 Ekim Bandosu Meydan

29 Ekim Pazar 14:30 Gösteri Baby Concerts - Bir Çocuğun Gözünden Cumhuriyet Meydan

29 Ekim Pazar 14:30 Atölye Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) Meydan

29 Ekim Pazar 15:00 Atölye Çocuklar için Fotoğraf Atölyesi (10-13 Yaş) * T Atölye

29 Ekim Pazar 15:30 Gösteri 29 Ekim Bandosu Meydan

29 Ekim Pazar 16:00 Atölye Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) Meydan

29 Ekim Pazar 16:00 Gösteri Şubadap Çocuk Konseri Meydan

29 Ekim Pazar 16:30 Atölye Çocuklar için Heykel Atölyesi (9-12 Yaş) * T Atölye

29 Ekim Pazar 16:45 Gösteri 29 Ekim Bandosu Meydan

29 Ekim Pazar 18:00 Atölye Yetişkinler için Heykel Atölyesi * T Atölye

Topkapı Kültür Parkı’nın içinde yer alan İBB Kültür AŞ’ye bağlı Topkapı Amfi 29 Ekim programı:

14.00-16.00 saatleri arasında çocuklar için Sihirbaz gösterisi, Pandomimci, Jonglör ve Bubble Show düzenlenecek. Ayrıca, 16.30 - 17.30 Cumhuriyet Temalı Korhan Abay Yarışması yapılacak. 18.00 - 20.00 saatleri arasında ise Koliva müzik grubu İstanbullularla buluşacak.

PAŞABAHÇE VAPURU’NDA SERGİ

Şehir Hatları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Paşabahçe Vapuru’nun sergi alanında Atatürk’ün bindiği vapur, yat ve gemilerin yanı sıra Cumhuriyet Donanması için inşa edilen gemilerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi İstanbullularla buluşturacak. Öte yandan farklı Şehir Hatları İskelelerinde gemi modelleri sergisi gezilebilecek.

ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

İBB’nin sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçları ile İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında da ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. İstanbulkart, İstanbulkart Mobil uygulamasından ve kisisellestir.istanbul internet sitesinden kişiselleştirilebilir.

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100. YILA ÖZEL SINIRSIZ İNTERNET

İBB, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel sınırsız internet hizmeti sunuyor. İstanbullular vapurlardan metrolara, kütüphanelerden köylere kadar 11 bin noktada sınırsız internete erişebiliyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında 10 gün boyunca sunulacak sınırsız internet hizmetine, sadece ‘İstanbul Senin’ süper uygulaması üzerinden erişebilmek mümkün. Uygulama ile ilk 3 ay boyunca, İstanbulluların dilediği gibi kullanabileceği 60 GB’lik bir kullanım hakkı bulunuyor. Kullanıcılar kalan kota bilgilerini de anlık olarak takip edebiliyor.

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