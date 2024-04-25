İBB'nin açtığı çizgi roman dükkanı gençlerin beğenisini topladı

Kaynak: Haber Merkezi
İBB'nin açtığı çizgi roman dükkanı gençlerin beğenisini topladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan İstanbul kitapçısının birçok ilçede şubesi bulunuyor. Kabataş transfer merkezinde bulunan İstanbul kitapçısı şubesinin de sadece çizgi roman üzerine olması, gençler tarafından beğeni topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençler arasında büyük ilgi uyandıran bir girişime imza attı. İBB'nin açtığı çizgi roman dükkanı, gençlerin beğenisini topladı. Kabataş transfer merkezindeki İstanbul kitapçısı şubesinde sadece çizgi romanlar bulunuyor olması, gençler arasında heyecan yarattı. Bu özel dükkan, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Dükkan içerisinde, çeşitli türlerde ve yayınevlerinden çizgi romanlar bulunuyor. Hem yerel hem de uluslararası çizgi romanların geniş bir yelpazesi, çizgi roman severlere çeşitli seçenekler sunuyor. Bu çeşitlilik, gençler arasında büyük beğeni topladı ve dükkan, çizgi roman meraklılarının uğrak noktası haline geldi.

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