İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençler arasında büyük ilgi uyandıran bir girişime imza attı. İBB'nin açtığı çizgi roman dükkanı, gençlerin beğenisini topladı. Kabataş transfer merkezindeki İstanbul kitapçısı şubesinde sadece çizgi romanlar bulunuyor olması, gençler arasında heyecan yarattı. Bu özel dükkan, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Dükkan içerisinde, çeşitli türlerde ve yayınevlerinden çizgi romanlar bulunuyor. Hem yerel hem de uluslararası çizgi romanların geniş bir yelpazesi, çizgi roman severlere çeşitli seçenekler sunuyor. Bu çeşitlilik, gençler arasında büyük beğeni topladı ve dükkan, çizgi roman meraklılarının uğrak noktası haline geldi.