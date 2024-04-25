Köpeğe yapılan peynir testi izleyenleri güldürdü

Köpeği olan bir sosyal medya kullanıcısı, patili dostunun sabrını ölçmek için ona bir test yapmaya karar verdi. Elinde peynirle koltukta uyuyakalmış gibi yapan adam, kısa sürede köpeğinin dikkatini çekti. Sahibinin elindeki peyniri fark eden köpek, oyuncaklarıyla oynamayı hemen bıraktı.

İlk önce peyniri yemeye yeltenen köpek, duraksayarak sahibinin uyanmasını beklemeye karar verdi. Sahibini uyandırmak amacıyla birkaç kere de havlayan köpek, başarılı olamayınca peyniri afiyetle yedi. Kameraya yansıyan o anlar, kısa sürede viral olurken izleyenleri de kahkahalara boğdu.