İBB’nin kaçak kafeleri yıktığını gören bir vatandaş: Adaletin kılıcı önünde kimse üstün değil

İBB’nin Üsküdar’daki kaçak kafeleri yıktığını gören ve videoya çeken bir vatandaş, “Adaletin kılıcı önünde kimsenin üstün olmadığını gösteren bir tablo. Bu ülkede kaderler değişiyor.” ifadelerini kullandı.

İBB’nin kaçak kafeleri yıktığını gören bir vatandaş: Adaletin kılıcı önünde kimse üstün değil

Üsküdar’da ruhsatsız olduğu belirlenen bir işletme İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkım esnasında bölgede olan bir vatandaş, sosyal medyadan paylaştığı videoda “2-3 gün önce polisler koruyordu burayı. İBB ekipleri karar gereği yıktı. Adaletin kılıcı önünde kimsenin üstün olmadığını gösteren bir tablo. Millet İttifakı’nın da gümbür gümbür geldiği tabloyu görüyorsunuz. Bu ülkede kaderler değişiyor.” İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İBB, sahildeki ruhsatsız işletmeler için yıkım kararı almıştı.

İşletmelerin imar kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilmişti.

İşletmeler yıkım kararında yürütmeyi durdurmak için başvurmuştu ama mahkeme 6 Nisan’daki oturumda İBB’yi haklı bularak işletmelerin talebini reddetmişti.

İBB ekipleri yıkım için 10 Nisan’da kafeye gitmiş ama Üsküdar kaymakamlığının görevlendirdiği emniyet ekipleri tarafından engellenmişti. Engellemeler 10 Nisan’dan beri devam etti.

Hatta 13 Nisan’da Paça adlı kafenin önünde polisle İBB ekipleri karşı karşıya gelmişti.

İBB ekipleri bu kez İkiyaka adlı kokoreç büfesini yıkmak için Üsküdar’daydı.

Ama silahlı bir kişi yıkım için büfenin çatısına çıkanları indirmeye çalışmıştı.

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