İBB'nin yıkması engellenen Üsküdar'daki kaçak kafelerin önünde video çeken Mimar Goorany'e kafe çalışanlarından engelleme

Üsküdar’daki kaçak kafelerin yıkılmasını destekleyen, aynı zamanda mimar olan genç kadın, bölgeye gidip İBB’nin kararını desteklediğini söylerken kafe çalışanlarının baskısına maruz kaldı. Goorany ismindeki kadın, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sesini duyurmaya çalıştı.

İBB'nin yıkması engellenen Üsküdar'daki kaçak kafelerin önünde video çeken Mimar Goorany'e kafe çalışanlarından engelleme

Editör: Bengü Zorlu

İBB zabıta ekiplerinin yıkım için beklediğini söyleyen mimar Goorany, “Çevre ve Şehircilik istanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Kaymakamlığı’na bir yetki veriyor. Buraya polisleri yığıyor ki yıkım işlemi gerçekleşemesin” diye konuştu.

“SİZİN DEĞİL, KAMU MALI”

Yıkımın gerçekleşmesini isteyen kadına tepki gösteren çalışanlar, kafelerinin tapularını göstererek “Bozgunluk çıkarmaya çalışma” diye genç mimara tepki gösterdi. Karara rağmen hala yıkılmayan kafelerin önünde tek başına protesto yapan genç kadın esnafın gösterdiği tepkiye sinirlenerek “Buralar sizin değil, kamu malı” dedi.

ERDOĞAN “BU İŞİN AFFI MAFFI OLMAZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘sorun çözücü’ olarak nitelendirdiği ‘imar affı’yla ilgili en son yaptığı konuşmada ‘imar affı’nı ‘affedilemez suçlar’ arasına alacağını belirterek “Bu işin affı maffı olmaz” demişti.

İBB’nin imara aykırı olduğu için yıkım kararı verdiği ancak bakanlığın koruma altına aldığı Üsküdar Salacak Sahili’ndeki kaçak kafeler, mahkeme kararına rağmen yıkılamıyor. Kaçak kafe-konduları yıkmak isteyen İBB ekipleri, Üsküdar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet ekipleri tarafından engelleniyor.

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