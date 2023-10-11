İBB'ye 688 milyon Euro dış borçlanma yetkisi verildi

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Kaynarca-Pendik-Tuzla metro projeleri için toplam 688 milyon Euro dış borçlanma yetkisi İBB Başkanı’na verildi.

Metro inşaatları için finansman ihtiyacı

İBB Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’un yönetiminde Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Meclis toplantısında, devam eden metro inşaatlarının finansman ihtiyacı için talep edilen dış borçlanma yetkisi konusu ele alındı.

Meclis raporlarına göre, daha önce Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun “inşaat ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletmeye alma işleri” kapsamında 225 milyon avro, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu’nun yapımı için 305 milyon avro, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi’nin inşaat çalışmaları için 158 milyon Euro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı’na yetki talep edildi.

Oy birliği ile onaylandı

Mecliste yapılan tartışmaların ardından üç metro inşaatı çalışmaları için toplam 688 milyon Euro dış borçlanmaya oy birliği ile onay verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bu karar İstanbul’a hayırlı olsun.” dedi.