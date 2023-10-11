İBB'ye 688 milyon Euro dış borçlanma yetkisi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, devam eden metro inşaatlarının finansman ihtiyacı için talep edilen dış borçlanma yetkisi konusunda oy birliği ile karar verdi.

KAYNAK: AA
İBB'ye 688 milyon Euro dış borçlanma yetkisi verildi

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Kaynarca-Pendik-Tuzla metro projeleri için toplam 688 milyon Euro dış borçlanma yetkisi İBB Başkanı’na verildi.

Metro inşaatları için finansman ihtiyacı

İBB Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’un yönetiminde Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Meclis toplantısında, devam eden metro inşaatlarının finansman ihtiyacı için talep edilen dış borçlanma yetkisi konusu ele alındı.

Meclis raporlarına göre, daha önce Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun “inşaat ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletmeye alma işleri” kapsamında 225 milyon avro, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu’nun yapımı için 305 milyon avro, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi’nin inşaat çalışmaları için 158 milyon Euro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı’na yetki talep edildi.

Oy birliği ile onaylandı

Mecliste yapılan tartışmaların ardından üç metro inşaatı çalışmaları için toplam 688 milyon Euro dış borçlanmaya oy birliği ile onay verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bu karar İstanbul’a hayırlı olsun.” dedi.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ’da kentsel dönüşüm geliri tartışması. MHP’li üyeden AKP’li başkana ‘Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz’ Siyaset
Elazığ’da kentsel dönüşüm geliri tartışması. MHP’li üyeden AKP’li başkana ‘Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz’
Tunceli'de 4 günlük eylem yasağı Gündem
Tunceli'de 4 günlük eylem yasağı
Kılıçdaroğlu'nun Filistin paylaşımına ünlü oyuncudan flaş yorum Magazin
Kılıçdaroğlu'nun Filistin paylaşımına ünlü oyuncudan flaş yorum
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Kılıçdaroğlu’ndan ‘milliyetçi’ açılımı. “Partiye ısınmalarını sağlıyoruz” Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan ‘milliyetçi’ açılımı. “Partiye ısınmalarını sağlıyoruz”
Çıktığı ceviz ağacı hayatına mal oldu Gündem
Çıktığı ceviz ağacı hayatına mal oldu