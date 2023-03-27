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Gazeteci İbrahim Kahveci: AKP bizi çocuk yapamaz noktaya getirdi

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci: “AK Parti bizi çocuk yapamaz noktaya getirdi” diyerek Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığını açıkladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 08:24
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İbrahim Kahveci: AKP bizi çocuk yapamaz noktaya getirdi

Gazeteci İbrahim Kahveci: AKP bizi çocuk yapamaz noktaya getirdi
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Odatv'nin haberine göre, gazeteci İbrahim Kahveci, Türkiye nüfusunun yaşlandığını anlatırken hükümeti eleştirdi.

Halk TV’de Naz Özdeğirmenci, İbrahim Kahveci ve Serpil Yılmaz’ın sunduğu Neden Acaba programında ilginç anlar yaşandı. 

Gazeteci İbrahim Kahveci, genç nüfusun azaldığının altını çizdi. Konuya dikkat çekerken “AKP bizi çocuk yapamaz noktaya getirdi” ifadelerini kullandı. Kahveci’nin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Kahveci'ye hak veren bir genç "Cumhurbaşkanı herkes evlensin '3 çocuk yapsın' diyor. İstanbul'da 10 binin altında kiralık ev var mı? Bunun elektriğini, suyunu, ısınma giderini, telefon faturasını koyunca rakam 13 bini buluyor. Bu fiyata yemek ve giyinme masrafını dahil etmiyorum. Onlarla birlikte 20 binlik işe ihtiyaç var. Patronlar asgari ücrete bile çok diyor" dedi.

Lüks olmayan beyaz eşyanın bile servet ettiğini söyleyen bir genç "Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon almak bile artık servet. Bunların taksidinin üstüne kirayı da koy. Faturaları da ekle. Gelde geçin. Sürünmektense bekar dolaşmayı tercih ediyorum. Hiç olmazsa doğacak çocuğumuzun sürünmesine engel oluyorum" dedi. 

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