MHP'li Başkan ve AKP aday adayından camide seçim çalışması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir vakit kaldı. Seçim yaklaşırken milletvekili aday adayları da seçim çalışmalarına başladı.

Birgün’nden Onur Durmuş’un haberine göre, 26 Mart akşamı Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan bir caminin içerisinde ise sofra kurularak Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yapıldı.

Ordu'nun Çamaş İlçesi'nde MHP'li Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası ve AKP İlçe Başkanı Bilal Şen cami içerisinde toplantı düzenledi.

Çamaş Danışman Mahallesi'ndeki caminin içerisinde sofra kuran MHP'li Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, gelen kişilereden AKP aday adayları için oy istedi.

AKP Milletvekili Aday Adayı Ahmet Yasin Bölükbaş ve AKP Çamaş ilçe teşkilatı üyelerinin de katıldığı etkinlikte seçim vaatlerinde bulunuldu. Aday Adayı Bölükbaş, konuşma yaparak projelerinden bahsetti.

MİSAFİRLERLE İKRAMLIK VERİP SEÇİM VAATLERİNDE BULUNDULAR

Caminin içerisinde namaz kılınan alana masa ve sandalyelerin koyulduğu görüntülerde misafirlere pasta ve çay ikramlarında bulunuldu.

Söz konusu etkinlike ilgilli konuşan Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, "Burası bizim mahallemizde bulunan eski bir camiydi ve biz burayı bir süredir etkinlik alanı olarak kullanıyoruz. Cami cemaati toplantılarını burada gerçekleştiriyor" dedi.

Çekilen görüntülerde ise camilerin iç bölümlerinde yer alan mihrab, minber ve kürsü gibi bölümlerin yer aldığı görülüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise; caminin mescit olarak kullanıldığı ve caminin içerisinde zaman zaman dini etkinlikler düzenlendiği belirtildi.