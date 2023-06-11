İbrahim Tatlıses isyan etti. Bir buçuk ay önce evi yanmıştı

Geçtiğimiz nisan ayında İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses, siteyi yapanlara ateş püskürdü. Tatlıses, "Suçlu oldukları halde, maliklerden nasıl para alırız peşindeler. 5 kuruş vermem" ifadelerini kullandı

İbrahim Tatlıses isyan etti. Bir buçuk ay önce evi yanmıştı

Bir buçuk ay önce İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Sitenin neredeyse tamamının yandığı yangında İbrahim Tatlıses'in sitedeki dairesi de yangında alevlere teslim olmuştu.

3599161-e563d6a0ba4f2b058c8a69f1da558dda-1366x1366.jpg

Yangın esnasında İzmir'de bulunmayan İbrahim Tatlıses, "Bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" açıklamasında bulunmuştu.

3599161-0da864ee858d27c94b43e4efe03736dd-1366x1366.jpg

Yangından aylar sonra konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan İbrahim Tatlıses, siteyi yapanlara isyan etti.

3599161-732ec2ee6b3b6076c5cb88289407a203-1366x1366.jpg

"BENİM 45 SENEDE ALDIĞIM ÖDÜLLER YANDI"

71 yaşındaki İbrahim Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: Herkese geçmiş olsun, eviniz yanmış. Ben diyorum; "Evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı, 45 senede aldığım ödüllerim yandı. Evdeki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı." Siteyi yapanlar suçlu olduğu halde hâlâ maliklerden nasıl para alırız'ın peşinde. Ben 5 kuruş vermem.

İlgili Haberler
İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama geldi
Öne Çıkanlar
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Son Haberler
9 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile başından vuruldu Güncel
9 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile başından vuruldu
Darphane son 5 aydır bu parayı basmıyor Ekonomi
Darphane son 5 aydır bu parayı basmıyor
Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti Güncel
Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti
Arao'dan transfer açıklaması Spor
Arao'dan transfer açıklaması
Karabük'te kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Güncel
Karabük'te kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Meslek lisesinde öğretmenleri tehdit iddiası Yaşam
Meslek lisesinde öğretmenleri tehdit iddiası
92 yaşındaki George Soros şirket yönetimini 37 yaşındaki oğluna bırakıyor Dünya
92 yaşındaki George Soros şirket yönetimini 37 yaşındaki oğluna bırakıyor