İbrahim Tatlıses isyan etti. Bir buçuk ay önce evi yanmıştı

Bir buçuk ay önce İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Sitenin neredeyse tamamının yandığı yangında İbrahim Tatlıses'in sitedeki dairesi de yangında alevlere teslim olmuştu.

Yangın esnasında İzmir'de bulunmayan İbrahim Tatlıses, "Bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" açıklamasında bulunmuştu.

Yangından aylar sonra konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan İbrahim Tatlıses, siteyi yapanlara isyan etti.

"BENİM 45 SENEDE ALDIĞIM ÖDÜLLER YANDI"

71 yaşındaki İbrahim Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: Herkese geçmiş olsun, eviniz yanmış. Ben diyorum; "Evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı, 45 senede aldığım ödüllerim yandı. Evdeki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı." Siteyi yapanlar suçlu olduğu halde hâlâ maliklerden nasıl para alırız'ın peşinde. Ben 5 kuruş vermem.