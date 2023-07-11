İbrahim Tatlıses dizi oyuncusunu sosyal medyadan uyardı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Show TV'nin yeni gündüz kuşağı dizisi "Yeşil Vadi'nin Kızı" dizisi oyuncusu Beren Gökyıldız hakkındaki düşüncelerini sosyal medyada paylaştı.

Tatlıses, başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" dedi ve şunları yazdı:

"Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara’da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!"

NETFLIX DİZİSİNDEN UYARLAMA

"Yeşil Vadi'nin Kızı" dizisi, Netflix Kanada yapımı "Anne with an E"nin bir uyarlaması.

Netflix'in Lucy Maud Montgomery'nin çocuk romanından uyarlanan Anne With an E dizisi dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 3 sezon süren dizinin başrolünde Amybeth McNulty'nin yer almış, dizi çok sayıda TV ödülünün de sahibi olmuştu.

