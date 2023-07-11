İbrahim Tatlıses dizi oyuncusunu sosyal medyadan uyardı

İbrahim Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı" dizisi oyuncusu Beren Gökyıldız'a sosyal medyadan uyarı yaptı.

İbrahim Tatlıses dizi oyuncusunu sosyal medyadan uyardı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Show TV'nin yeni gündüz kuşağı dizisi "Yeşil Vadi'nin Kızı" dizisi oyuncusu Beren Gökyıldız hakkındaki düşüncelerini sosyal medyada paylaştı.

2-11zon-0jev.jpg

Tatlıses, başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" dedi ve şunları yazdı:

"Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara’da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!"

3-11zon-yb3h.jpg

NETFLIX DİZİSİNDEN UYARLAMA

"Yeşil Vadi'nin Kızı" dizisi, Netflix Kanada yapımı "Anne with an E"nin bir uyarlaması.

4-11zon-b4sc.jpg

Netflix'in Lucy Maud Montgomery'nin çocuk romanından uyarlanan Anne With an E dizisi dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 3 sezon süren dizinin başrolünde Amybeth McNulty'nin yer almış, dizi çok sayıda TV ödülünün de sahibi olmuştu.

İlgili Haberler
İbrahim Tatlıses isyan etti. Bir buçuk ay önce evi yanmıştı
Murat Boz'dan 'Çilekeş' paylaşım. Fonda İbrahim Tatlıses çaldı
İbrahim Tatlıses konserinde yağmur başlayınca bakın ne yaptı. İmparator için sırılsıklam oldular
İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede oluyor
Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Angelino Galatasaray'da. Anlaşma sağlandı Spor
Angelino Galatasaray'da. Anlaşma sağlandı
Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı Güncel
Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı Magazin
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı
İşte içtiğiniz suyla ilgili her şey… Sağlık
İşte içtiğiniz suyla ilgili her şey…
Son Dakika... NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık Dünya
Son Dakika... NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık
Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu Spor
Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu
Hatay’da ev yangını Güncel
Hatay’da ev yangını