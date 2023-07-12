İbrahim Tatlıses uyarmıştı! Beren Gökyıldız’dan cevap gecikmedi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı" dizisinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'la ilgili sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Tatlıses, dizinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'ı 5-6 kilo vermesi gerektiği konusunda uyardı.

"ABİSİNİ DİNLERSE SEVİNİRİM"

Ünlü isim, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!" diyerek Gökyıldız'a seslendi.

İbrahim Tatlıses'in paylaşımını gören Gökyıldız da sosyal medya hesabından kebapçıdaki fotoğrafını ekleyerek, "Bahsi geçen kebapçı" yazdı.