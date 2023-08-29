İbrahim Tatlıses kardeşi Hüseyin Tatllı ve ailesiyle ile Bodrum'da buluştu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i Bodrum'da kardeşi Hüseyin Tatlı ziyaret etti. Hüseyin Tatlı abisini ziyarete eşi ve kızıyla giderken sanatçı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses kardeşi Hüseyin Tatllı ve ailesiyle ile Bodrum'da buluştu

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı 'Ailecek abimi ziyaret ettik' notuyla paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatalıses'i Bodrum'da kardeşi Hüseyin Tatlı ziyaret etti. Hüseyin Tatlı abisini ziyarete eşi ve kızıyla giderken sanatçı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Hüseyin Tatlı " Ailecek abimi ziyaret ettik" notuyla paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

Son zamanlarda evleneceğini açıklayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tatilini Bodrum'da tek başına geçiriyor.

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