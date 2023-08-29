İbrahim Tatlıses kardeşi Hüseyin Tatllı ve ailesiyle ile Bodrum'da buluştu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i Bodrum'da kardeşi Hüseyin Tatlı ziyaret etti. Hüseyin Tatlı abisini ziyarete eşi ve kızıyla giderken sanatçı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.