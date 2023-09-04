Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'e rakip oldu

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, açtığı çiğköfte fabrikasıyla babasına rakip oldu. Babasıyla uzun zamandır tartışmalı olan Ahmet Tatlıses açtığı çiğköfte fabrikasıyla ünlülerin de dikkatini çekti.

KAYNAK: İHA
Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'e rakip oldu

Ekim 2021'de oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe de katılan İbrahim Tatlıses, Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses'le ise bir süredir gerginlik yaşıyor.

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KENDİ ÇİĞKÖFTE MARKASINI KURDU

İbrahim Tatlıses’in kurucusu olduğu Tatlıses Gıda yönetiminde yıllarca görev ve sorumluluk alan aynı zamanda restoranları bulunan Ahmet Tatlıses, kendi çiğköfte fabrikasını kurdu.

Türkiye’nin birçok şehrine şubelik vermeye hazırlanan Ahmet Tatlıses’e ilk talep ise Tatlıses Çiğköfte’nin en iyi şubesi olan Bodrum şubesi oldu. Şubenin adının By Ahmet Tatlıses çiğköfte olarak değiştirdiği öğrenildi.

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TÜM İLLERDEN TALEP GELİYOR

Ahmet Tatlıses’in kurduğu çiğköfte fabrikasına ve gıda şirketine neredeyse tüm illerden talep geldiği, bazı Tatlıses Çiğköfte şubelerinin de By Ahmet Tatlıses Çiğköfte’ye geçmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

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ÜNLÜLER ARDI ARDINA PAYLAŞTI

Yeni kurduğu çiğköfte fabrikasının tanıtım videosunu birçok sanatçı sosyal medyalarında paylaşarak Ahmet Tatlıses’e destek verdi. Tatlıses Çiğköfte Bodrum şubesinin, Ahmet Tatlıses’e geçmesini son zamanlarda en popüler şarkı olan ’Ali Cabbar’ şarkısıyla duyurdu.


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