7 çocuk babası İbrahim Tatlıses seçimi kaybedince evlenmeye karar verdi

31 Mart Mahalli Genel Seçimleri kapsamında Tüm Türkiye dün sandık başına gitti. Oy kullanma işlemleri bazı illerde 16:00’da tamamlanırken bazı illerde ise 17:00’da tamamlandı.

Oy kullanma işlemleri ardından sayıma geçildi ve tüm sandıkların açılması sonrası AKP, kendisinde olan birçok belediyeyi CHP ve bazı diğer partilere kaybetti.

“SEÇİMİ KAYBETTİM EVLENİYORUM”

İbrahim Tatlıses’in memleketi Şanlıurfa’yı ise Yeniden Refah Partisi kazandı. Şarkıcı İbrahim Tatlıses, AKP’nin yerel seçimlerde kaybetmesi ve memleketinin de Yeniden Refah Partisi’ne geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, seçimi kaybettiğini ve evlenme kararı aldığını duyurdu.

Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum” ifadelerini kullandı.