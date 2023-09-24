İbrahim Tatlıses ve oğlu arasında büyük gerginlik. Özlü sözlerle birbirlerini bombardımana tuttular

İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu çiğ köfte firması hakkında "İşimizin başındayız. Bizi ölü sayanlar ölü sayılandır." dedi. Büyük oğlu Ahmet Tatlı ise bu sözlere sosyal medyadan "Aslanlar gücünü yalnızlıktan alır." yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses ve oğlu arasında büyük gerginlik. Özlü sözlerle birbirlerini bombardımana tuttular

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Sanatçı İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu Tatlıses çiğ köfte hakkında açıklama yaptı.

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Büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i kasteden İbrahim Tatlıses, "Biz daha ölmedik. Bizi ölü sayanlar ölü sayılandır. Çakalların ömrü aslan ayağa kalkana kadardır. Biz işimizin başındayız. Aslanın çakallarla işi olmaz. Önümüz kış, kış kışlığını ya puşt puştluğunu yapacak." dedi.

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Oğlu Ahmet Tatlıses ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çakallar güçlerini kalabalıktan, aslanlar yalnızlıktan alır. Doğru çivi olanın çekiç sallayanı çok olur. Dik duran adamlar pes etmeyi değil ,pes ettirmeyi göze alan adamlardır." diye konuştu.

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