Trabzonsporlu Umut Bozok iç çamaşırıyla gündem oldu

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Umut Bozok, yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Trabzonspor, sezon başında Umut Bozok'u kadrosuna kattı.

Haber61'in haberine göre performansıyla taraftarların da gözdesi olmayı başaran Umut, Gaziantep FK maçından sonra yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu.

Umut Bozok'un maç esnasında Djilobodji ile yükseldiği hava topunda şortunun kayması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Maç sonu galibiyet pozu veren Trabzonspor'un paylaşımını "Bravo Takımmmmmm" notuyla sosyal meydada paylaşan Bozok'a girdiği mücadelede gözüken iç çamaşırının linki soruldu.

İç çamaşırını beğenen taraftarlara Umut Bozok, linki göndererek sosyal medyada konuşulmaya başlandı.