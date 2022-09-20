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Trabzonsporlu Umut Bozok iç çamaşırıyla gündem oldu

Bordo-Mavililerin yıldız oyuncusu sosyal medyanın gündeminde.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:45
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İç çamaşırını beğenen Trabzonsporlu taraftarlara Umut Bozok, linki göndererek sosyal medyada konuşulmaya başlandı

Trabzonsporlu Umut Bozok iç çamaşırıyla gündem oldu
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Trabzonspor'un yeni transferlerinden Umut Bozok, yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Trabzonspor, sezon başında Umut Bozok'u kadrosuna kattı.

Haber61'in haberine göre performansıyla taraftarların da gözdesi olmayı başaran Umut, Gaziantep FK maçından sonra yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu.

Umut Bozok'un maç esnasında Djilobodji ile yükseldiği hava topunda şortunun kayması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Maç sonu galibiyet pozu veren Trabzonspor'un paylaşımını "Bravo Takımmmmmm" notuyla sosyal meydada paylaşan Bozok'a girdiği mücadelede gözüken iç çamaşırının linki soruldu.

İç çamaşırını beğenen taraftarlara Umut Bozok, linki göndererek sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

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