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Umut Bozok kaldığı yerden devam ediyor

Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient Kulubünden kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok, yeni takımına da katkı vermeye başladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:18
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Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok kaldığı yerden devam ediyor

Umut Bozok kaldığı yerden devam ediyor
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Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan Umut Bozok, bordo-mavili takımda fazla süre bulmamasına karşın 8 haftalık bölümde 2 gol kaydetti.

Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

Umut Bozok, Trabzonspor'da ligde 4 maçta 223 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti. Avrupa'da ise 2 maçta 41 dakikaya 1 gol sığdırdı.

Bordo-mavili futbolcu, 6 maçta 264 dakika sahada mücadele ederken, rakip fileleri 3 kez havalandırmış oldu.


YERLİ GOL KRALI
Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, gol kralı unvanını elde etti.

Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

Umut Bozok'u 18'er golle Atakaş Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ile Çaykur Rizespor'da 16 gole ulaşan Joel Pohjanpalo izlemişti.

42 MAÇTA 22 GOL KAYDETTİ
Umut Bozok, Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla ligde toplam 42 karşılaşmaya çıkıp, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselirken, ligde son dönemlerin en skorer yerli futbolcusu olmayı da başardı.

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