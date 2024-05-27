Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı

Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı
Düzenleme: Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray ilk kutlamasını Florya’da binlerce taraftarıyla beraber yaptı.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 1

Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğunu ilan etti.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 2

Konya'dan İstanbul'a gelen Galatasaray’ı tesislerde binlerce taraftarı karşıladı.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 3

Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 4

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldururken, uzun bir müddet tesis dışında bekledikten sonra içeri alındı.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 5

A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalara burada devam etti.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 6

Konya'dan dönüşü tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla bir araya geldi.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 7

Coşkunun zirve yaptığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada zaferi kutladı.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 8

Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 9

ICARDİ "ALİ KOÇ" YAZILI FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 10

Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 11
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 12
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 13
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 14
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 15
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 16
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 17
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 18
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 19
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 20
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 21
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 22
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 23
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 24
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 25
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 26
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 27
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 28
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 29
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 30
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 31
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 32
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 33
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 34
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 35
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 36
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 37
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 38
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Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı 39
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