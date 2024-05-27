Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı

Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğunu ilan etti.
Konya'dan İstanbul'a gelen Galatasaray’ı tesislerde binlerce taraftarı karşıladı.
Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.
Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldururken, uzun bir müddet tesis dışında bekledikten sonra içeri alındı.
A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalara burada devam etti.
Konya'dan dönüşü tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla bir araya geldi.
Coşkunun zirve yaptığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada zaferi kutladı.
Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.
ICARDİ "ALİ KOÇ" YAZILI FORMA GİYDİ
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.
Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.