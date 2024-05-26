Icardi şampiyonluk mesajında Fenerbahçe'yi çıldırttı

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.

Galatasaray, Konyaspor'u Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi.

Ev sahibinin tek golü ise 78'de Prip kaydetti.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRAN AÇIKLAMA

Maçta attığı 2 gol ile yıldızlaşan Icardi, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Arjantinli golcü, "Şampiyon olduk çok mutluyuz. Yüzde yüzümde değildim bu sezon. Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım mutlaka. Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Milyonlarca Euro teklifler geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı, bu sözler sonrası adeta çılgına döndü.

Sosyal medyadan tepki gösterdi.