Icardi farkı ikiye çıkardı. Arjantinli gollerine devam ediyor

Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde farkı ikiye çıkardı.

Icardi farkı ikiye çıkardı. Arjantinli gollerine devam ediyor

Galatasaray, sahasında ligde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Mauro Icardi, mücadeledeki 2. golü atarak skoru 2-0'a taşıdı.

71. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Karambolde Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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