Icardi Galatasaray'da. Bu iş bitti: Erden Timur açıkladı

Bir yandan şampiyonluk için hazırlıkları yapan Galatasaray diğer yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı - Kırmızılı yönetim transferde ilk iş olarak Mauro Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor.

PSG ile görüşmelere başlayan Galatasaray'da yönetim teklifini resmen yaptı.

Spor spikeri Ertem Şener, Galatasaray Başkanevekili Erden Timur'un yakın çevresine söylediği sözleri açıkladı.

Ertem Şener konuyla ilgili "Erden Timur'un yakın çevresine 'Bu iş bitti, çok uzun bir yol kat ettik, Icardi artık Galatasaray'da.' dediği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.



