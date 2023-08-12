Icardi için Arjantin yolu gözüktü. Wanda Nara kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, tedavisi için kararını açıkladı

Arjantin basınında yer alan haberde, Wanda'nın tedavisi için Buenos Aires'i seçtiği aktarıldı. Wanda Nara'nın Buenos Aires'teki Fundaleu hastanesinde tedavi olacağı ve sık sık ülkesine seyahat edeceği kaydedildi.

"ÇOCUKLARIM AĞLIYORDU"

Wanda Nara'ya Arjantin seyahatlerinde Mauro Icardi'nin de eşlik etmesinin beklendiği ifade edildi.

Icardi'nin, Wanda Nara'nın hastalığı sonrası ilk etapta futbolu bırakmayı bile düşündüğü ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği hatırlatıldı. Wanda Nara, hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu." sözlerini kullanmıştı.