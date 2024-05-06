Kocasından dayak yiyen manken acı haberi verdi! 'Duşta ayağı kaydı öldü'

Bir dönemin podyumlarda fırtınalar estiren ismi Yeşim Erçetin, iş insanı Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturduktan sonra Türkiye'den ayrılarak Miami'ye taşınmış ve burada doğum koçluğu yapmaya başlamıştı.

“ARKADAŞIMA SIĞINDIM”

Erçetin, birkaç gün önce yüzünün halini paylaşarak kocasından şiddet gördüğünü açıklamıştı.

“Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum” diyen Yeşim Erçetin, geçtiğimiz gün ise kocasının ölüm haberini verdi.

Kocasının ani ölümüyle sarsılan eski manken sosyal medya hesabından kocasının fotoğrafını paylaşarak “Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam gidişin çok âni oldu ışıklarda uyu. Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük” dedi.

“HANİ DAYAK YİYORDUNUZ”

Erçetin’in paylaşımına bazı takipçileri ise “Hani dayak yiyordunuz anlam veremedim” diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erçetin'in kocasının duşta ayağı kaydığı ve başının mermer zemine çarptığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü isim kocasının cansız bedenini buldu.