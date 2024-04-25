Icardi karısı Wanda Nara'yla banyodaki özel anlarını paylaştı! Ahlaksızlıkta son nokta

Kaynak: Haber Merkezi
Icardi karısı Wanda Nara'yla banyodaki özel anlarını paylaştı! Ahlaksızlıkta son nokta
Icardi’nin eşi Wanda Nara ile banyoda çekilmiş özel görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray’ın yıldız Mauro Icardi hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eşi Wanda Nara’nın son paylaştığı klipte Icardı ile banyoda öpüştüğü anlar yer alıyor.

icardi1.jpg

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Icardi’nin eşi Wanda Nara ile olan özel anların klipte yer almasına tepki gösterdi.

icardi2.jpg

“İYİCE ABARTTINIZ BU NEDİR YA”

Türkiye’de kendisini seven çocuklara kötü örnek olduğunu belirten Karadeniz, ülkenin ahlaki değerleri olduğunu, bu nedenle son görüntülerin paylaşılmaması gerektiğini savundu.

Karadeniz, “Sana olan bütün sevgim ve saygım da şu an itibariyle bitmiştir. İyice abarttınız, bu nedir ya?” dedi.

icardi4.jpg

MARADONA: ICARDI BİR HAİN

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona vefatından önce ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Maxi Lopez’in eşi Wanda Nara ile birlikte olan Mauro Icardi’ye “Hain” demişti.

cardi3.jpg

Maradona, “Arkadaşının evine yemeğe gidip, sonra onun eşiyle evlenemezsin. Onun Maxi Lopez’e yaptığı kalleşliktir” ifadelerini kullanmıştı.

icardi2-001.jpg

İlgili Haberler
Meğer Erdoğan’ın haberi yokmuş… Özel’le çay sohbetinde ilginç diyalog
Erbakan’dan Bahçeli’yi çok kızdıracak sözler! AKP’ye seçimi nasıl kaybettirdiğini açıkladı
İYİ Parti’de kurultay öncesi çok konuşulacak anket! 3 adayın yarışı kızıştı… İşte sürpriz sonuçlar
Son Haberler
Diyarbakır’ın göbeğinde silahlı saldırı Gündem
Diyarbakır’ın göbeğinde silahlı saldırı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı Gündem
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı
Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi Gündem
Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi
ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü Dünya
ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü
Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor Yaşam
Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi Gündem
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi