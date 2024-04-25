Icardi karısı Wanda Nara'yla banyodaki özel anlarını paylaştı! Ahlaksızlıkta son nokta

Galatasaray’ın yıldız Mauro Icardi hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.



Eşi Wanda Nara’nın son paylaştığı klipte Icardı ile banyoda öpüştüğü anlar yer alıyor.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Icardi’nin eşi Wanda Nara ile olan özel anların klipte yer almasına tepki gösterdi.

“İYİCE ABARTTINIZ BU NEDİR YA”

Türkiye’de kendisini seven çocuklara kötü örnek olduğunu belirten Karadeniz, ülkenin ahlaki değerleri olduğunu, bu nedenle son görüntülerin paylaşılmaması gerektiğini savundu.

Karadeniz, “Sana olan bütün sevgim ve saygım da şu an itibariyle bitmiştir. İyice abarttınız, bu nedir ya?” dedi.

MARADONA: ICARDI BİR HAİN

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona vefatından önce ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Maxi Lopez’in eşi Wanda Nara ile birlikte olan Mauro Icardi’ye “Hain” demişti.

Maradona, “Arkadaşının evine yemeğe gidip, sonra onun eşiyle evlenemezsin. Onun Maxi Lopez’e yaptığı kalleşliktir” ifadelerini kullanmıştı.