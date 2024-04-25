Meğer Erdoğan’ın haberi yokmuş… Özel’le çay sohbetinde ilginç diyalog

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 23 Nisan’daki özel oturumunda neler konuştuğunu bugünkü köşesine taşıdı.

Çay sohbetinde bulunan liderlerden DSP Genel Başkanı Önder Aksal, Özel’e “Sayın Genel Başkan ameliyatın sonucu nasıl oldu? Benim için de tavsiye ediyorlar…” diye soruyor.

Özel ise “Gayet iyi oldu. Bir süre kortizon kullanmam gerekiyor” şeklinde yanıt veriyor.

Erdoğan konuşmayı ilgiyle dinledikten sonra Özgür Özel’e, “Hayırdır ameliyat mı oldun?” diye soruyor.

CHP lideri Özel de “Göz ameliyatı oldum. Gözlük derecem 6.75’ti. Doktorlar ameliyatı önerdiler. Ben de yaptırdım. Memnunum” diye cevap veriyor. Bunun üzerine Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE ZAMAN AMELİYAT OLMUŞTU?

5 Nisan’da ses tellerinden operasyon geçiren Özel, 7 ve 8 Nisan’da da gözlerinden mercek ameliyatı olmuştu.