Erbakan’dan Bahçeli’yi çok kızdıracak sözler! AKP’ye seçimi nasıl kaybettirdiğini açıkladı

Kaynak: Sözcü
Erbakan’dan Bahçeli’yi çok kızdıracak sözler! AKP’ye seçimi nasıl kaybettirdiğini açıkladı
Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayarak sürpriz bir sonuç elde eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart’ta AKP’ye seçimi MHP’nin kaybettirdiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi, yüzde 6.19 alarak yerel seçimlere damga vurmuştu. İktidar kanadından seçimlerde AKP'ye büyük zarar verdiği ileri sürülerek eleştirilerin hedefi olmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Fatih Erbakan, AKP’ye seçimlerin kendilerinin değil MHP’nin kaybettirdiğini söyledi.

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi’nin lideri Erbakan hariç 23 Nisan’da parti liderlerini çaya davet etmişti.

“CUMHUR İTTİFAKI’NDA DEĞİLİZ”

Seçimlerden beri Erdoğan ile hiç görüşmedikleri belirten Erbakan, Cumhur İttifakı’nda olmadıklarını açıkladı.

“YOZGAT, KİLİS, ADIYAMAN’DA MHP KAYBETTİRDİ”

Yerel seçimlerle ilgili de çarpıcı açıklamalar yapan Erbakan, “(AKP’ye) Biz kaybettirmedik. Ona özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti’ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat’ta, Kilis’te, Adıyaman’da...” ifadelerini kullandı.

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