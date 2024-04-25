İYİ Parti’de kurultay öncesi çok konuşulacak anket! 3 adayın yarışı kızıştı… İşte sürpriz sonuçlar

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in 27 Nisan’daki seçimli kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partinin 3 ağır topu genel başkanlığa talip oldu.
AREA Araştırma Şirketi, Cumartesi gerçekleşecek kurultay öncesi İYİ Partililere ‘kimi genel başkan görmek istersiniz’ sorusunu yöneltti, sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
“%278’İ ATATÜRKÇÜ, %28.2’Sİ ÜLKÜCÜ”
Ankete katılanların yüzde 21.8’lik kısmı kuruluşundan bu yana İYİ Parti’ye oy verdiğini açıkladı.
Oy verenlerin yüzde 27.8’i kendisini Atatürkçü, yüzde 28.2’si ise ülkücü kökenden gelenlerden oluşuyor.
“AKALIN %22,2 AYDIN %21.3, DERVİŞOĞLU %16.3”
İYİ Parti’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 60,9’u Akşener’in genel başkanlığı bırakmasına olumlu bakıyor, olumsuz karşılayanlar yüzde 29.7. “İYİ Parti’de genel başkan kim olmalıdır” sorusuna katılımcılar yüzde 22.2 Tolga Akalın, yüzde 21.3 Koray Aydın, yüzde 16.3 Müsavat Dervişoğlu cevabını verdi.
“İYİ PARTİ’Yİ 1997 MHP KONGRESİ BEKLİYOR”
İYİ Parti’deki kurultay sürecini Gazeteci Sertaç Eş’e yorumlayan AREA’nın üst düzey yöneticisi Murat Karan, “Kongrede eğer delege iradesi seçmenin iradesiyle paralel olarak sandığa yansırsa, İYİ Parti’yi 1997 MHP Kongresi bekliyor demektir. Adayların ilk turda birbirlerine yakın oy alması durumunda, yarışta üçüncü çıkacak adayın, kimin lehine çekileceği konusu genel başkanı belirleyebilir” ifadelerini kullandı.