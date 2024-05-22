Wanda Nara düştüğü zor durumu korku içinde paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara düştüğü zor durumu korku içinde paylaştı

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara uçağını kaçırıp ekonomi sınıfında uçmak zorunda kalınca adeta isyan etti.

Arjantin'e seyahat eden forveti Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, uçuşunu kaçırdığı için ekonomi sınıfında seyahat etmek durumunda kaldı.

TikTok üzerinden yaşadığı sıkıntıları paylaşan Nara, "Hayatımın en kötü uçuşuydu. Hastalanma korkusu yaşadım" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi'nin eşi olan Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Mesleği gereği sık sık Arjantin, Türkiye ve İtalya arasında seyahat eden Wanda Nara, genellikle lüks veya Business Class'ta uçuyor.

Son yolculuğunda yaşadığı talihsizlik ve uçuşunu kaçırması sonucu, Ünlü isim ekonomi sınıfında seyahat etmek zorunda kaldı.

Yaşadığı anları takipçileriyle paylaşan Wanda Nara şu ifadeleri kullandı:

Uykusuz kaldığımda uçakları kaçırıyorum ve her şeyi yanlış hesaplıyorum...

Evet, uyuyamadım. Uçaktayız. Birçok sorunla karşılaştık. Uçuşu kaçırdık.

Kalabalık bir ortamda hastalanma korkusuyla ne yaparsınız?

Sabah sekizden beri havaalanındayız.

Bu, hayatımın en kötü uçuşuydu.

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