Icardi: Kesinlikle rahatlamak yok

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti ve Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Mücadelenin tek golünü atan yıldız oyuncu Icardi, açıklamalarda bulundu.

Penaltı vuruşunda üstüne düşeni yaptığını ifade eden Arjantinli golcü, "Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. Onu kafamızda koymuştuk. Maça istekli bir şekilde başladık, iyi bir oyun çıkardı. Penaltı kazandığımız zaman da onu gole çevirmek gerekiyordu. Üstüme düşeni yaptım" dedi.

Icardi'nin açıklamasının devamı şu şekilde;

''KESİNLİKLE RAHATLAMAK YOK''

"Daha çok var. Kesinlikle rahatlamak yok. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor, kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak iyi çalışarak, kendimizi odaklayarak kazanmaya devam etmemiz gerekecek"