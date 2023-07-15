Icardi şoke oldu. Wanda Nara lösemi iddiası

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'ın yolunu dört gözle beklediği Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasından dola gelişinin geciktiği belirtilmişti.

Arjantin basını Nara'nın hastalığının çok ciddi olduğunu ileri sürdü.

Radio Mitre'den Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olduğunu, bu bilgiyi 3 kaynağa doğrulattığını ileri sürdü. Lanata, “Artık kamuya mal olmuş ama hala gizli olan hastalığın kesin teşhisi için ilik biyopsisi yapılacak. Wanda’nın yakınlarından birkaçı, lösemi tedavisinde uzmanlaşmış Fundaleu merkeziyle iletişime geçti” dedi.

İnternet sitesi Gossipeame'de ise “Wanda, şiddetli karın ağrısı nedeniyle Los Arcos’a getirildi, kan testlerinin sonuçları oldukça kötüydü ve tekrarlanması gerekiyordu. Mauro Icardi, çok endişeli bir şekilde onun yanındaydı” ifadeleri kullanıldı.

Bu iddialar karşısında Wanda Nara'nın ailesinden de Icardi'den de henüz bir açıklama gelmedi.