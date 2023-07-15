Icardi şoke oldu. Wanda Nara lösemi iddiası

Galatasaray'ın imzaya beklediği Icardi, eşinin rahatsızlığı üzerine gelememişti. Wanda Nara'nın lösemiye yakalandığı iddia edildi.

Icardi şoke oldu. Wanda Nara lösemi iddiası

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'ın yolunu dört gözle beklediği Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasından dola gelişinin geciktiği belirtilmişti.

Arjantin basını Nara'nın hastalığının çok ciddi olduğunu ileri sürdü.

Radio Mitre'den Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olduğunu, bu bilgiyi 3 kaynağa doğrulattığını ileri sürdü. Lanata, “Artık kamuya mal olmuş ama hala gizli olan hastalığın kesin teşhisi için ilik biyopsisi yapılacak. Wanda’nın yakınlarından birkaçı, lösemi tedavisinde uzmanlaşmış Fundaleu merkeziyle iletişime geçti” dedi.

İnternet sitesi Gossipeame'de ise “Wanda, şiddetli karın ağrısı nedeniyle Los Arcos’a getirildi, kan testlerinin sonuçları oldukça kötüydü ve tekrarlanması gerekiyordu. Mauro Icardi, çok endişeli bir şekilde onun yanındaydı” ifadeleri kullanıldı.

Bu iddialar karşısında Wanda Nara'nın ailesinden de Icardi'den de henüz bir açıklama gelmedi.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Son Haberler
İkisi kız üç kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdüler Güncel
İkisi kız üç kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdüler
MHP'den kızların ayrı okula gitmesine destek Güncel
MHP'den kızların ayrı okula gitmesine destek
7 Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera'yı locadan izlemek isteyenler servet ödemek zorunda. Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor Magazin
7 Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera'yı locadan izlemek isteyenler servet ödemek zorunda. Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor
Kanser riskinde artışa neden oluyor. Profesör açıkladı Sağlık
Kanser riskinde artışa neden oluyor. Profesör açıkladı
Afganlar durmadan geliyorlar. Büyük bir grup İran sınırından video paylaştı Güncel
Afganlar durmadan geliyorlar. Büyük bir grup İran sınırından video paylaştı
Yaban domuzları şehre indi Güncel
Yaban domuzları şehre indi
Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor