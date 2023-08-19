Icardi şov yaptı, derbiyi Galatasaray kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Icardi şov yaptı, derbiyi Galatasaray kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Trabzonspor ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip, derbiyi 2-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23' ve 90+3'te Mauro Icardi attı.
Böylece Cimbom puan tablosunda 4 puana yükseldi.
Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.

23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0

25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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