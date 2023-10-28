Icardi ve Messi bir araya geliyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden kendini bulan Mauro Icardi Arjantin'de yankı uyandırdı.

Ayşe Eser Kuşata
Icardi ve Messi bir araya geliyor

Galatasaray’a transfer olduğu günden bugüne gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi Arjantin'de gündem oldu.

"KARİYERİ YENİDEN CANLANIYOR"
Yıldız futbolcunun gösterdiği performansı manşetlerine taşıyan Arjantin basını Icardi hakkında, “Icardi bir kez daha Avrupa çapında klasını ortaya koyuyor ve kariyerini yeniden canlandırıyor. Taraftarlar onu çok seviyor ve kulüp kendisini ne pahasına olursa olsun satmaya yanaşmayacak” dedi.

DİĞER FORVETLERDEN DAHA İYİ
ESPN kanalında yayınlanan bir programda ise Icardi Milli Takım’ın diğer forvetleri Martinez ve Alvarez ile karşılaştırıldı. Yapılan değerlendirme sonucu Icardi'nin kale önündeki etkinliğinin diğerlerine göre daha iyi olduğu belirtilirken yıldız futbolcunun A Milli Takım’a geri dönebileceği ifade edildi.

MAXI LOPEZ İLE YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN ALINMIYORDU
İspanya ve Arjantin basını daha önce yaptığı haberlerde Icardi'nin Milli Takım'a alınmama sebebini Maxi Lopez ile yaşadıklarına bağlamıştı

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