Icardi'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın geçen sezon Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Mauro Icardi, sezonu 26 maçta, 23 gol ve 8 asistlik performansla tamamlamıştı.

Sarı kırmızılı yönetim Icardi'yi kadrosunda tutmak için sıkı bir çalışma başlattı. Ancak şu ana kadar istediği sonucu alamadı.

İtalyan basınından bugün Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın Mauro Icardi ile ilgilendiği belirtildi.

Al Shabab'ın Arjantinli golcünün bonservisi için Paris Saint-Germain'e 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Al Shabab'ın Mauro Icardi'ye ise 2 sezon için 80 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino ise, "Çok önemli bir teklif yaptılar. Şu an için daha fazla bilgi veremem" dediği ifade edildi.