Icardi'nin galibiyet getiren golü sonrasında KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı

Galatasaray'a Manchester United karşısında galibiyet golünü kazandıran oyuncu Icardi'nin golü sonrası KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı. Yurttaki diğer öğrenciler de anonsa karşılık verdi