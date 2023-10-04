Icardi'nin galibiyet getiren golü sonrasında KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı

Galatasaray'a Manchester United karşısında galibiyet golünü kazandıran oyuncu Icardi'nin golü sonrası KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı. Yurttaki diğer öğrenciler de anonsa karşılık verdi
04 Ekim 2023 Çarşamba
Galatasaray'a Manchester United karşısında galibiyet golünü kazandıran oyuncu Icardi'nin golü sonrası KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı. Yurttaki diğer öğrenciler de anonsa karşılık verdi
Galatasaray'a Manchester United karşısında galibiyet golünü kazandıran oyuncu Icardi'nin golü sonrası KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı. Yurttaki diğer öğrenciler de anonsa karşılık verdi