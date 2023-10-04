Icardi'nin galibiyet getiren golü sonrasında KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı

Galatasaray'a Manchester United karşısında galibiyet golünü kazandıran oyuncu Icardi'nin golü sonrası KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı. Yurttaki diğer öğrenciler de anonsa karşılık verdi

Icardi'nin galibiyet getiren golü sonrasında KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı

Galatasaray'a Manchester United karşısında galibiyet golünü kazandıran oyuncu Icardi'nin golü sonrası KYK'da bir öğrenci cama çıkıp anons yaptı. Yurttaki diğer öğrenciler de anonsa karşılık verdi

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı Gündem
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler Gündem
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu Sağlık
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik Video
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik
Van Gölü'nde hortum meydana geldi Gündem
Van Gölü'nde hortum meydana geldi
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi Dünya
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı Ekonomi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı