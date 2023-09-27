Icardi'nin penaltısı dünya basınının gündemine oturdu: Ayı Icardi

İstanbulspor karşılaşmasının 37. dakikasında Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı penaltı atışı gündem oldu

KAYNAK: Haber Merkezi
Icardi'nin penaltısı dünya basınının gündemine oturdu: Ayı Icardi

Editör: Barış Atakan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılılar Icardi’nin attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mauro Icardi ayrıca 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun paslaşarak kullandığı penaltıda topu dışarı attı. Icardi'nin bu hatası dünya basınında gündem oldu.

The Sun: Galatasaray'ın her şeyi olan Icardi, 2005 yılında Arsenal'in kaçırdığı utanç verici penaltıyı taklit etti.

Daily Star: Galatasaray penaltı kullanmak yerine pas atmayı denedi ve başarısız oldu.

Corriere Dello Sport: Galatasaray'ın iki vuruşlu penaltı şovu kötü bitti.

La Gazetta Dello Sport: 'Icardi'den sansasyonel ve skandal hata.

Tuttosport: Icardi, inanılmaz bir hata yaptı. Üstelik Messi ve Suarez'in penaltısını taklit etti...

Sopitas: Ayı! Mauro Icardi, Johan Cruyff'unkini uygulamak istedi ama ters gitti

ekran-goruntusu-2023-09-27-135412.png

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı