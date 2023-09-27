Icardi'nin penaltısı dünya basınının gündemine oturdu: Ayı Icardi

Editör: Barış Atakan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılılar Icardi’nin attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mauro Icardi ayrıca 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun paslaşarak kullandığı penaltıda topu dışarı attı. Icardi'nin bu hatası dünya basınında gündem oldu.

The Sun: Galatasaray'ın her şeyi olan Icardi, 2005 yılında Arsenal'in kaçırdığı utanç verici penaltıyı taklit etti.

Daily Star: Galatasaray penaltı kullanmak yerine pas atmayı denedi ve başarısız oldu.

Corriere Dello Sport: Galatasaray'ın iki vuruşlu penaltı şovu kötü bitti.

La Gazetta Dello Sport: 'Icardi'den sansasyonel ve skandal hata.

Tuttosport: Icardi, inanılmaz bir hata yaptı. Üstelik Messi ve Suarez'in penaltısını taklit etti...

Sopitas: Ayı! Mauro Icardi, Johan Cruyff'unkini uygulamak istedi ama ters gitti