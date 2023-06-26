Icardi'nin tacizle suçladığı Keita Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Keita Balde'nin Süper Lig'de oynama ihtimali üzerine Icardi ile yaşadığı sıkıntı yeniden gündeme geldi.

Icardi'nin tacizle suçladığı Keita Beşiktaş'a geliyor

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Spartak Moskova'nın tecrübeli oyuncusu Keita Balde'yi gündemine aldı.

315 maçta toplam 82 gol kaydeden 44 de asist yapmayı başaran Balde'nin Türkiye'ye gelme ihtimali sonrası gözler Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de.

TACİZ İDDİASI

Daha önce Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmiş, bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurmuştu.

Icardi daha sonra bu durumu Keita Balde’nin eşine mesaj atarak Balde konusunda dikkatli olması adına uyarmıştı.

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